Çarşı Melikgazi’de sona gelindi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi projesinde sona gelindiğini belirtti. Kayseri’nin Çarşı Melikgazi projesini, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, MÜSAİD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, Kuruyemişçiler, Kuru Kahve, Baharat ve Şekerlemeciler Derneği Başkanı Mehmet Narin, iş insanları ve sanayiciler ziyaret etti. Açılışına sayılı günler kaldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu “Kayseri için, Melikgazi için çok önemli bir projemiz olan Çarşı Melikgazi’de son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta itibariyle firmalarımızla sözleşme imzalamaya başlıyoruz. Kayseri için çok önem verdiğim, Kayseri’nin yerel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı, yedi gün açık olacak Çarşı Melikgazi son aşamaya geldi. Herkes merakla bekliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sözleşmeler imzalanarak gıda firmaları artık kendi tasarımları ile yerlerine yerleşmeye başlayacaklar. 2026’nın başında da buranın açılışını yapmış olacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.