Çarşı Melikgazi, Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ve renk katacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlandığında Türkiye'ye örnek olacak olan Çarşı Melikgazi projesinin çalışmalarını inceleyerek, çarşının yaz sonunda hizmete açılacağını söyledi.

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  • 04.07.2023 12:02
  • Güncelleme: 04.07.2023 12:49
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Çarşı Melikgazi, Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ve renk katacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacak olan Çarşı Melikgazi projesinin çalışmalarını inceleyerek, çarşının yaz sonunda hizmete açılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’ye değer katacak projeler üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin başka illere örnek olacak en heyecan veren projelerinden biri; Çarşı Melikgazi. Projemizde gördüğünüz gibi büyük bir ilerleme oldu. Çelik aksamları yapılıyor, inşallah daha sonrasında ince işine geçilecek. Üst katta alt katta çalışmalar son hızla devam ediyor. Burası bittiğinde Türkiye’ye örnek olacak alışverişin zevkli bir şekilde yapıldığı insanların misafirlerini götürecekleri yeni bir ziyaret noktası olacak. Ticaret hayatına Kayseri’de farklı bir tat, farklı bir bakış açısı getirecek güzel bir mekân oldu. 7 gün açık olacak. İçinde meyve sebze ürünleri aynı zamanda da kafeteryası ve restoranda olacak. Sizler alışveriş yaparken çocuğunuzu içerde bulunan kreşe bırakabileceksiniz. Burada birde kargo, PTT ve ATM’ler olacak. Yani aklınıza gelen her şeyi düşünmeye çalıştık. Ayrıca içinde Kayseri’nin yemeklerinin yeneceği güzel bir ‘Sofra Melikgazi’ adı altında bir lokantamız olacak. Dolayısıyla çok heyecan verici güzel bir proje oldu. İnşallah bu projeyi en kısa zamanda tamamlayacağız. Yazın sonuna nasip olursa açılışını yapmayı istiyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oluyor. Esnafın da şu anda yoğun talebi var. Belediye marifetiyle burası tamamlanıp esnaflarla şenlenecek. Kayseri’ye yeni bir renk katacak. Hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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