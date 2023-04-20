Çarşıda bayram alışverişi yoğunluğu; vatandaş yüksek fiyatlardan dertli

Ramazan Bayramı arifesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın etti. Özellikle ikramlık tatlıcıların önünde uzun kuyruk oluştu. Kıyafet almak isteyen de mağazalarda yoğunluk oluştururken, market ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Çok sayıda vatandaş artan fiyatlardan şikayet etti.

Yüksek fiyatlardan yakınan Zafer Akgül “Alışveriş zor geçiyor. Malum fiyatlar çok arttı. En düşük fiyatlarla bin 500 lira gibi bir fiyata çocuklar bir şey alamasak da ciddi bir maliyet çıktı. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 300 artmış. Ama maalesef günümüzde asgari ücret çok düşük. Alım gücü ciddi anlamda sıkıntıda. Çevremde insanlara baktığım zaman herkes birer parça sadece gönül almak için alıyor. En basitinden ikram edeceğimiz şekerin fiyatı 250 lira olmuş. Zor bir süreçten geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Gönül rahatlığıyla alışveriş yapamadığını belirten Emrah Beyaz da, “Belli bir miktarda yapabildiğimiz kadar yaptık. Ama şöyle bakacak olursak gerçekten de ekonomi bu ana kadar en kötü durumda. İnsanlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapamıyor. Durumu iyi olanlar yapabiliyor ama yüksek bir kesimin durumunun iyi olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.