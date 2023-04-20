Çarşıda bayram alışverişi yoğunluğu vatandaş yüksek fiyatlardan dertli

 Ramazan Bayramı'na saatler kala çarşıda bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar artan fiyatlardan şikayetçi.  

PAYLAŞ
  • 20.04.2023 19:59
  • Güncelleme: 20.04.2023 19:59
  • 12
Çarşıda bayram alışverişi yoğunluğu vatandaş yüksek fiyatlardan dertli

Ramazan Bayramı arifesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın etti. Özellikle ikramlık tatlıcıların önünde uzun kuyruk oluştu. Kıyafet almak isteyen de mağazalarda yoğunluk oluştururken, market ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Çok sayıda vatandaş artan fiyatlardan şikayet etti. 

Yüksek fiyatlardan yakınan Zafer Akgül “Alışveriş zor geçiyor. Malum fiyatlar çok arttı. En düşük fiyatlarla bin 500 lira gibi bir fiyata çocuklar bir şey alamasak da ciddi bir maliyet çıktı. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 300 artmış. Ama maalesef günümüzde asgari ücret çok düşük. Alım gücü ciddi anlamda sıkıntıda. Çevremde insanlara baktığım zaman herkes birer parça sadece gönül almak için alıyor. En basitinden ikram edeceğimiz şekerin fiyatı 250 lira olmuş. Zor bir süreçten geçiyoruz” şeklinde konuştu. 

Gönül rahatlığıyla alışveriş yapamadığını belirten Emrah Beyaz da, “Belli bir miktarda yapabildiğimiz kadar yaptık. Ama şöyle bakacak olursak gerçekten de ekonomi bu ana kadar en kötü durumda. İnsanlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapamıyor. Durumu iyi olanlar yapabiliyor ama yüksek bir kesimin durumunun iyi olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bayram yoğunluğu

Kayseri'de bayram yoğunluğu

Bakan Akar: 'Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım'

Bakan Akar: 'Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım'

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan şehitlik ziyareti

Bakan Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan şehitlik ziyareti

Kayseri Büyükşehir'e 'mezarlık hizmeti' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir'e 'mezarlık hizmeti' teşekkürü

Kılıçdaroğlu ve Akşener Kayseri'ye gelecek

Kılıçdaroğlu ve Akşener Kayseri’ye gelecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarşıda bayram alışverişi yoğunluğu vatandaş yüksek fiyatlardan dertli

Çarşıda bayram alışverişi yoğunluğu; vatandaş yüksek fiyatlardan dertli

Bayram öncesi akaryakıta çifte indirim kesinleşti

Bayram öncesi akaryakıta çifte indirim kesinleşti

DAHA FAZLA
İYİ Partili Ataş: 'Cumhurbaşkanı inşallah bu seçimde Türkiye'yi kaybedecek'

İYİ Partili Ataş: “Cumhurbaşkanı inşallah bu seçimde Türkiye’yi kaybedecek”

Bayram öncesi pazar fiyatları | 20.04.2023

Bayram öncesi pazar fiyatları | 20.04.2023

Kayseri kesinleşmiş milletvekilliği aday listesi

Kayseri kesinleşmiş milletvekilliği aday listesi

Yetkili sendikalardan Çetin Arık'a cevap

Yetkili sendikalardan Çetin Arık’a cevap

Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi

Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi