Çarşıda yeni konsept: Tanıtım günleri başladı

Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu “Çarşı Melikgazi” için tanıtım günleri başladı. Birçok esnafa iş yeri imkanı sunan Çarşı Melikgazi, 5 bin 900 metrekare kapalı alana sahip ve 2 kattan oluşuyor. Haftanın 7 günü açık kalacak Çarşı Melikgazi, içerisinde pasta malzemeleri, lokum ve helvacı, kahveci, turşucu, manav, kasap, şarküteri, fırın ve pastane gibi birçok farklı iş yeri bulunuyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görünen firmalar için ise ihale süreci başlayacak.