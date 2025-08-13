Çarşıda yeni konsept: Tanıtım günleri başladı

Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu 'Çarşı Melikgazi' için tanıtım günleri başladı. Önümüzdeki hafta esnaf başvurularının başlayacağı, içerisinde birçok iş yeri barınan Çarşı Melikgazi haftanın 7 günü açık kalacak.

Çarşıda yeni konsept: Tanıtım günleri başladı

Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu “Çarşı Melikgazi” için tanıtım günleri başladı. Birçok esnafa iş yeri imkanı sunan Çarşı Melikgazi, 5 bin 900 metrekare kapalı alana sahip ve 2 kattan oluşuyor. Haftanın 7 günü açık kalacak Çarşı Melikgazi, içerisinde pasta malzemeleri, lokum ve helvacı, kahveci, turşucu, manav, kasap, şarküteri, fırın ve pastane gibi birçok farklı iş yeri bulunuyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun görünen firmalar için ise ihale süreci başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin fethi: 1085 yılından itibaren Türk hakimiyetine geçti
Kayseri’nin fethi: 1085 yılından itibaren Türk hakimiyetine geçti
Hacı Şükrü Baktır AİHL'den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle
Hacı Şükrü Baktır AİHL’den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle
Meteoroloji Kavşağı 29 Ekim'e Tamam: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Meteoroloji Kavşağı 29 Ekim'e Tamam: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Erciyes'te Göksel Şölen
Erciyes'te Göksel Şölen
Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı
Bünyan’da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!