Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerden Çatakdere ve Başakpınar’da düzenlediği şenliklerle Kurban Bayramına ayrı bir renk kattı. Gerek mahalle içinde gerekse yurt içi ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın katıldığı şenliklerde keyifli anlar yaşandı.

İlk olarak Çatakdere Geleneksel Pilav Şenliği gerçekleştirildi. Mahalle muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, şenliğin düzenlenmesi ve yapılan hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, birlik ve beraberlik içinde bayramlar dileyerek, “Allah devletimize zeval vermesin.” dedi. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, şenliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde Çatakdere’nin çok yüksek oranda gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Çatakdere’deki geleneksel bayramlaşma ve pilav şenliğin bütün köylere örnek olacak bir durum olduğunu belirterek, “Çatakdere ve diğer mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın tarım desteğinden ulaşıma kadar her türlü destekle yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Allah bir daha hem korona ve hem de deprem gibi musibetler göstermesin. Çatakdere bizim gözümüzün nuru oldu. Her zaman hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Bayram şenliklerinin bir diğer adresi ise Başakpınar Mahallesi oldu. Çalıçukur mevkiindeki şenliğin açılış konuşmasını yapan muhtar Cemalettin Sivritaş, “Burada emeği bulunan başka Mustafa Yalçın başkanımıza, İnceok ve Yılmazyağ ailelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Talas Belediye Meclisinin Başakpınarlı üyesi Mustafa Çalıksoy, kültürel faaliyetlerle toplumların geçmişini geleceğe yansıttığını ifade ederek, Başkan Yalçın’a şenlik için teşekkür etti. Talas Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ata da, şenliğin hayırlı olmasını diledi. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da güzel organizasyon için Talas Belediyesine teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, mahallelilerin bayramlarını tebrik ederek, “Başakpınarlılar hem tarım hem de hayvancılıkta yüzümüzü ağarttı. Biz de belediye olarak tarım ve hayvancılıkta desteklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Burada adına şenlik dediğimiz Çalıçukur buluşmaları 15 kez yapıldı. Sılayı rahim çok önemli. Bu yüzden bugün burada bizimle olan tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Başakpınar’a yeni imar planı müjdesi veren Başkan Yalçın, “Başakpınar’ın 6 milyon 620 bin metrekarelik imar planını yaptırdık. Mart ayında Büyükşehir Meclisinden, Mayıs ayında da Talas Belediye Meclisinden geçti. Bu kadar büyük bir alanda nerede okul, park, yol, sosyal tesis, yapılaşma, ticaret alanı yapılacağı belirlenmiş oldu. Çocuklarınız ve torunlarınız için bunu yaptık. 2040 yılına kadarki nüfus projeksiyonuna göre planlamalar yaptık. En kısa zamanda yeni imar planı hayata geçirilerek hiç kimsenin haksızlığa uğramaması sağlanacak. Bu plandan sonra okul, park, yol ve en önemlisi doğalgazı olmayan evlerimizin eksikliği tamamlanacak.” dedi.

Başkan Yalçın, mermer ustalarıyla ünlü Başakpınar’da mermerciler sitesi ve kurslarla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hemen yanı başınızda Malatya yolu üzerindeki arsayı mermerciler sitesi satın aldı. TOKİ kanalıyla yapılacak. Aynı zamanda Zincidere’deki yetimhaneyi sanat okuluna çevirdik. Kayseri Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz üçer aylık meslek kurslarıyla taş, mermer, ahşap ve ferforje alanlarında gençlerimiz uluslararası geçerli İngilizce ve Türkçe sertifikalı meslek sahibi olacak. Dünyanın her yerinde çalışabilecekler.” değerlendirmesinde bulundu. Konuşmaların ardından muhtarlar tarafından Başkan Yalçın ve şenliğe katkıda bulunan hayırseverlere plaket verildi. Başkan Yalçın Başakpınar’da ayrıca, ‘Köyüm İsbile’ kitabının yazarı Salih Çalıksoy’a, kültürel zenginliğe sağladığı katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.