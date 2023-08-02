Çatı yangını bir işçiye mezar oldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve 1 işçinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören çatı katı havadan görüntülendi.

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  • 02.08.2023 11:35
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:20
Çatı yangını bir işçiye mezar oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve 1 işçinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören çatı katı havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenenler ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yangında çatıdan çıkamayan işçi Seydi D.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

1 işçiye mezar olan yangının çıktığı çatı katı dron ile havadan görüntülendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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