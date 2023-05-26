Çatı yangını büyümeden söndürüldü
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
- 26.05.2023 11:17
- Güncelleme: 26.05.2023 11:37
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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