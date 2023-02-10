Çatlak ve sıva döküntüsü olan daire sahipleri ne yapmalı?

Çatlak ve sıva döküntüsü meydana geldiğinde yapılması gerekenler, konunun uzmanları tarafından şu şekilde vurgulandı.

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  • 10.02.2023 11:02
  • Güncelleme: 10.02.2023 11:02
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Çatlak ve sıva döküntüsü olan daire sahipleri ne yapmalı?

Türkiye'nin büyük çoğunluğunda bulunan binalar betonarmedir yani inşaat demiri ile beton karışımı ile yapılır. Bazı binalar ise ki bu oran çok düşük beton blokların birleşimi ile yapılır. Betonarme binalarda binayı taşıyan ana 2 eleman bulunur bunlar kolon ve kiriş. Dikey olanlar kolon yatay olanlar kiriş. Bu kolon ve kirişler ise temel ve su basmanı denilen yapı üzerine katlar şeklinde yapılır yani sizin bildiğiniz 1. katta oturma 2. katta oturma kavramındaki kat. Bu kolon ve kirişler duvarlardan önce yapılır ve o duvarlar olmadan binayı ayakta tutabilirler yani nasıl olursa olsun duvarlardaki çatlağın bir önemi yok.

Kolon ve kirişlerin üzerinde herhangi bir çatlak varsa bu çatlağın olduğu bölgenin üzerindeki sıva ve boyayı çıkarın zaten muhtemelen çatlak olduğu için dokununca kendi düşecektir. Ardından alttaki betonarmede herhangi bir çatlak varsa bunu fotoğraflayıp dilekçeye ekleyin. Ayrıca binanızda bodrum kat mevcutsa buranın kolon kiriş ve duvarlarının (üst katta duvarlara bakmıyorduk burada bakıyoruz) çatlak varsa aynı şekilde çatlağın etrafındaki sıvayı sökün ve çatlak durumunu kontrol edin aynı şekilde çatlak varsa fotoğraflayıp dilekçeye ekleyin. 

Son olarak da asansör boşluğunu ve mekanizmasını kontrol edin ve hasar varsa asansör firmasını arayın. Eğer binanızda hasar olduğu konusunda şüpheniz varsa rapor gelene kadar bağ evinizde vs kalabilirsiniz. 
 

Haber Merkezi

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