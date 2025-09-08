Çay'da gıda boyası uyarısı: Uzmanlardan 'güvenilir marka' çağrısı

Çay, sabah, öğle ve akşam sofralarının vazgeçilmezi. Türkiye'de ise çay tüketimi oldukça fazla. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, çaya da hile karıştırıyor. Peki güvenilir çay nasıl anlaşılır?

Çay tüketimi Türkiye içerisinde fazla diyen Gıda Mühendisi Kevser Muştu, "Türkiye'de çay tüketimi çok fazla olduğu için maalesef bazı üreticiler bu konuda hileye ve tağşişe çok fazla başvurabiliyor. Bu hileler kapsamında çayın içine kalitesiz ürünler, yabancı maddeler ve hatta çay bitkisinin sap kısımları karıştırılabiliyor. Maalesef en çok başvurulan hilelerden biri de, çayların rengini daha iyi ve kaliteli göstermek amacıyla içine gıda boyası karıştırmaktır. Gıda boyası karıştırılmış çayları nasıl anlarız diyenler için. Maalesef anlamak zor. Fakat halk arasında bilinen, çayı soğuk suya atınca renginin hemen çıkması durumunun sahte çay olduğu yönündeki söylemlerin bir garantisi yoktur. Gıda boyaları, insan sağlığına çok ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle çocuklarda hiperaktiviteye, yetişkinlerde ise baş ağrısı ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkilere sebep olabiliyorlar. Tağşişli ve gıda boyalı çaylardan korunmak için öncelikle yapmamız gereken, güvenilir markaların etiketli ve paketli ürünlerini tercih etmektir. Etiketin üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, menşei ve parti numarası gibi bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yüzden mutlaka güvenilir markaları tercih edin ve güvendiğiniz markalardan şaşmayın. Açık çayları da almamaya özen gösterin" diyerek uyarılarda bulundu.