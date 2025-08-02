Çay içmek harareti alır mı?

Yaz günlerinin gelmesiyle, aldığımız besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Ağır ve yağlı besinler yerine protein ve sebze tüketmemiz gerektiğini vurgulayan Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, şöyle konuştu: “Çok sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenmek aslında daha kolaydır. Ağır, yağlı ve kızartmalı besinler yerine hafif proteinler ve bol sebze tercih etmek hem serinletir hem de yaz yorgunluğunun önüne geçer.”



Diyetisyen Kolsuz, sıcak havaların vücudumuzdaki ödemi daha fazla tuttuğunu, ödemi vücudumuzdan atmanın en kolay yolunun ise bol su tüketimi olduğunu ifade etti. Kolsuz, “Sıcak havalarda vücut ödem tutmaya daha meyillidir. Ödemi azaltmanın en iyi yolu bol sıvı tüketmektir. Burdada su en ideal tercih olur. Sade maden suları ve bitki çaylarını soğuk tercih ederek de güzel bir alternatif oluşturabilirsiniz. Ayrıca domates, salatalık, kavun, karpuz gibi su içeriği yüksek besinleri de tüketebiliriz. Burada önemli bir püf noktaya değineceğim; kavun ve karpuz tüketirken yanına peynir veya yoğurt eklersek kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.

Çay ve kahve tüketiminin bilinenin aksine vücuttan su çıkışını arttırdığını, bu durumun önüne geçmek için ise daha fazla su tüketmemiz gerektiğini vurgulayan Kolsuz, “Çay ve kahve bilinenin aksine diüretiktir ve vücuttan su çıkışını arttırır. Bu nedenle çay kahve tüketimi arttıkça bizim daha çok su tüketmemiz gerekir” ifadelerinde bulundu.

‘TARTIDA GÖRDÜĞÜMÜZ EKSİLMELER BİZE HER ZAMAN YAĞ KAYBI OLARAK DÖNMEZ’

Yazın tartıda gördüğümüz kilo kaybının yağ kaybından dolayı olmadığını, vücuttan atılan ödemlerin oluşturduğunu ve bunun sebebinin terlemeye bağlı sıvı kaybı olduğunun altını çizen Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz şu ifadelerde bulundu: “Kalori yakımı anlamında yaz-kış açısından metabolizma hızında çok ciddi bir değişim olmaz. Yazın vücuttan çok fazla sıvı çıkışı olduğu için, tartıda gördüğümüz eksilmeler bize her zaman yağ kaybı olarak dönmez. Ödem kaybını yağ kaybı ile karıştırabiliyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Profesyonel tartılarda, yağdan mı ödemden mi gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Yazın hızlı kilo vermenin sebebi, aslında hem o ağır yemekleri yiyemiyor olmamız hem de vücuttan sıvı çıkışının çok oluşuna bağlı ödem kaybıdır.”