Çaybağları yangını şüphelisi yakalandı

Talas ilçesi Harman Mahallesi Çaybağları mevkiinde meydana gelen yangının şüphelisi A.E.(47), polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu yakalandı.

Talas ilçesi Harman Mahallesi Çaybağları mevkinde, gündüz saatlerinde, yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına kısa sürede müdahale edilerek yangın söndürme, soğutma ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Konu ile ilgili olarak Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri neticesinde, olayı gerçekleştiren A.E.(47), saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

