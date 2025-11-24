Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Ziyarete TBMM Çek Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da katıldı. Cıngı, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, Kayseri’nin üretim gücü ve ticaret potansiyelinin bu ilişkileri daha ileriye taşıyacak nitelikte olduğunu vurguladı. Ayrıca, karşılıklı heyet ziyaretlerinin ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Kayseri'nin Ticaret Potansiyeli

Gülsoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişi ve 4 bin 500 yıllık ticaret geleneği ile bölgenin ekonomik anlamda önemli bir merkez olduğunu belirtti. “Kayseri Ticaret Odası olarak, Çek Cumhuriyeti gibi önemli bir ülkenin büyükelçisini şehrimizde ağırlamak bizler için değerli. Dost ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmeye her zaman büyük önem veriyoruz,” dedi.

Ticaret Hacmi Yetersiz

Başkan Gülsoy, iki ülke arasındaki mevcut ticaret rakamlarının artırılması gerektiğini vurguladı. 2024 verilerine göre Kayseri’nin Çek Cumhuriyeti’ne ihracatının 30 milyon dolar, ithalatının ise 3 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Dış ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelinin çok gerisinde kaldığını ifade eden Gülsoy, “Kayseri’nin Çek Cumhuriyeti’ne yaptığı ihracatta otomotiv, demir-çelik ve elektrik-elektronik gibi birçok sektörde güçlü bir üretim kapasitesine sahibiz,” dedi.

DigiConnect Projesi

Gülsoy, Büyükelçi Stepanek’e Kayseri Ticaret Odası’nın koordinasyonunda, Belçika Flaman Brabant Ticaret Odası ve Çekya Ticaret Odası ortaklığında yürütülen DigiConnect Projesi hakkında bilgiler aktardı. Projenin, Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD-II) Programı tarafından desteklendiğini ve 15 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını belirtti. Proje, dijital ticaret altyapısını geliştirmeyi, KOBİ’lerin AB pazarlarına erişimini kolaylaştırmayı ve odalar arasında kalıcı bir iş birliği ağı kurmayı hedefliyor.

İlişkiler Güçlendirilmeli

Büyükelçi Stepanek, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam olduğunu ve ticaret hacminin bu yıl yüzde 16 artış gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, DigiConnect Projesi’ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda, her iki taraf da karşılıklı ticaretin artırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu. Başkan Gülsoy, bu tür ziyaretlerin sadece diplomatik nezaket değil, somut iş birliklerinin de kapısını araladığını vurguladı.