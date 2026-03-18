Kayseri'de Büyük Operasyon: Çekici araçta milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iller arası uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan M.T.(39) yakalanırken şahsın aracında(çekici) 1.260.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iller arası uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.T.(39) isimli şahıs
yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli şahsın üzerinde ve araçta (çekici) yapılan aramalarda; Toplam 1.260.000 adet (214,550 kilogram) uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi.
M.T.(39) isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.