Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çekici ile şehre uyuşturucu sokmak isterken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 21.12.2023 15:27
  • Güncelleme: 21.12.2023 16:45
Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çekici ile şehre uyuşturucu sokmak isterken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli şahıs; Narkotik ekiplerince takibe alındı. Şüpheli şahsın kullandığı çekici, il girişinde durduruldu. Şüpheli ve çekicide narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 2 kilo 462 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyüksimitci: 'Üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına gayret sarf ediyoruz'

Başkan Büyüksimitci: 'Üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına gayret sarf ediyoruz'

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Edanur'u katleden eski sevgilisi: 'Planlayarak yapsam temizlemeyecek kadar aptal olamam'

Edanur'u katleden eski sevgilisi: 'Planlayarak yapsam temizlemeyecek kadar aptal olamam'

Kayseri Teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Kayseri Teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Büyükşehir'den 'Kayseri Kariyer Konferansları' Projesi

Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

3
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

4
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

5
Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

6
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali İhsan Türcan Hoca'nın iki kitabı birden yayınlandı

Ali İhsan Türcan Hoca'nın iki kitabı birden yayınlandı

Kayseri OSB davasına devam edildi

Kayseri OSB davasına devam edildi

DAHA FAZLA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır'

Başkan Büyüksimitci, e-ihracatın avantajlarını anlattı

Başkan Büyüksimitci, e-ihracatın avantajlarını anlattı

Başkan Gülsoy, e-Ticarette Başarının sırlarını anlattı

Başkan Gülsoy, e-Ticarette Başarının sırlarını anlattı

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede

Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede

Milletvekili Özdemir: 'İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır.'

Milletvekili Özdemir: “İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO’ya üye olamayacaktır.”