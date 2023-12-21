Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çekici ile şehre uyuşturucu sokmak isteyen şüpheli yakalandı. Çekicide yapılan aramalarda 2 kilo 462 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli şahıs; Narkotik ekiplerince takibe alındı. Şüpheli şahsın kullandığı çekici, il girişinde durduruldu. Şüpheli ve çekicide narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 2 kilo 462 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.