CEKUT, enkaz bölgesinde can kurtarıyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce insan hayatını kaybederken bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Cezaevi Arama Kurtarma (CEKUT) ekibine bağlı Bünyan Cezaevindeki 109 görevli de Hatay, Malatya ve Adıyaman’da enkazlarda arama kurtarma yapıyor. Ekiplerin, yaptıkları çalışma ile birçok kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardığı belirtildi. Bölgede, yeni hayatların kurtarılması ümidiyle çalışmalar sürüyor.