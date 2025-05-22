Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 sergisi gerçekleştirildi

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan 17 projenin sergilendiği Bilim Fuarına, İl Milli Eğitim temsilcileri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrenciler hazırladığı ‘kaşık’ gösterisinin ardından Bilim Fuarı Sergisi, protokol tarafından kurdele kesimi ile açıldı.

Proje yürütücüsü Hakan Tunç, “Celal Bayar Anadolu Lisesi olarak 4006 TÜBİTAK destekleme programlarında sergi için başvurduk ve sergimize 17 proje kabul edildi. 17 projenin sergilenmesine ve çalışmalarına başladık. Sergi için şu sloganı düşünmüştük; ‘Bilimin genç sesi Celal Bayar Anadolu Lisesi’ diye sergi sloganını bu şekilde belirledik. Çünkü Celal Bayar Anadolu Lisesi bulunduğu öğrencilerle öğrencilerin kalitesi ve öğretmenlerini istekleriyle bilime çok aşina bir okuldur. Bilimsel çalışmalara çok istekli olan bir okuldur. Daha öncesinde de TÜBİTAK ile ilgili 2204 ve diğer projelere başvuruları olmuştu. Bu okul 4006'da 2. sergisini yapmaktadır. İleriki yıllarda da daha ciddi sergilere başvurmaktadır, başvurulacaktır. Ayrıca TEKNOFEST için de okulun bir takımı vardır ve TEKNOFEST robot yarışmasına da katılacaktır. Sergimizde 17 proje sergilenmektedir. Bu 17 proje kendi alanlarında danışman öğretmenlerimizin belirlediği konulara göre öğrencilerimizin yaptığı çalışmalarla sonuçlanmıştır. Çalışmalarda gayet özverili bir şekilde, gayet istenilen bir şekilde öğrencilerimiz başarılı bir şekilde sergiyi sunmaya başlamışlardır. Serginin afişin hazırlanması gibi pek çok konuda öğrencilerimiz, birinci derecede etkili olmuş ve rol almışlardır. Danışman öğretmenlerimizin yönlendirmelerine harfiyen uymuşlardır. Sergiledikleri konularda da çok iyi çalışarak hazırlanarak projelerinin sunumlarını da çok iyi bir şekilde sürdürmeye başlamışlardır. Bu şekilde bilimsel disipline hazırlanan ve bilimsel disiplini önemseyen öğrencilerimizin gelecekte de bilimsel çalışmalarını etkin ve aktif bir şekilde katılmaları ve bu konuda istekli hale gelmeleri bizim için en büyük hedeflerden birisidir. Öğrencilerimizin akademik dünyaya ilk adımını attıkları bu çalışmaların, daha sonra lisans ve lisansüstü programlarında da bu mantıkla yaptığı çalışmaları sürdüreceklerini yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan serginin gezilmesinin ardından 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.