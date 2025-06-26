Celal Bayar Anadolu Lisesi'nden ekolojik köy projesi

Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, görev yaptığı okulun arka bahçesine ekolojik köy kurarak okulda eğitim gören öğrencilerin bilinçlenmesini amaç ediniyor. Gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler veren Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, “Burası okulumuzun arka bahçesi. Toplamda okulumuzun metrekaresi 10 dönüm. Burada 207 tane ağacımız var. Bunlardan 67 tanesi meyve ağacı ve bizatihi biz diktik. Zaten biraz da büyüdüler. Aynı zamanda okulumuzun arka bahçesine atık malzemelerle bir kümes, bir köpek kulübesi vb. yapılar inşa ettik. Buradaki amacımız, betonlaşan ve taşlaşan şehirleşme içinde dünyamızı çocuklar açısından biraz daha doğal hâle getirmekti. Şimdi herkes şundan şikâyet ediyor çocuklar teknolojik aletleri çok fazla kullanıyor, buna fazlasıyla meyilliler. Yine gençler arasında merhametsizlikten bahsediliyor. Bu tip duyguların kazandırılması, yalnızca asılan kağıtlar ve yazılarla değil, bizzat hayatın içinde yaşanarak olur. Biz burada şunu amaçladık: Çocuklar hem doğal yaşamı görsünler, hem onları besleyen canlılara merhamet göstersinler, hem de doğadan uzak kalmasınlar. Dolayısıyla, böyle ekolojik bir yapıda; meyve ağaçlarının, hayvanların olduğu bir ortamda örnek bir model oluşturduk. Aynı zamanda bu okul bahçesinin, çocuklara çok şey kattığını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘BU PROJE KENELERİ OKULUMUZDAN UZAK TUTUYOR’

Öte yandan okulun bahçesinde bulunan tavukların kene gibi zararlı hayvanları yok ettiğini ifade eden Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, “Bir amacımız daha vardı. Meyve ağacı seçmemizin özellikle bir hedefi vardı. Genellikle devlet kurumlarının ve okul bahçelerinin çam ağaçlarıyla dolu olduğunu görüyoruz. Ancak bu ağaçlar pek de fayda sağlamıyor. Yarın bir gün, inşallah büyüdüklerinde ki zaten büyüyorlar 150’ye yakın büyük bir meyve bahçemiz olacak. Yoldan geçen bir vatandaş bile dalından bir meyveyi koparıp yiyebilecek. Bizim buradaki meselemiz: İnsan yetiştirmek, doğayla bağ kurdurmak. Bu projemizin şöyle bir güzelliği daha oldu: Bu kümese ilk başladığımızda, ben göreve yeni gelmiştim ve bahçede çok sayıda akrep ve kene vardı. Bugünlerde popüler bir konu ama biz o zamanlardan beri bu işle uğraşıyoruz. Artık öğrencilerimiz bahçede çok güvenli bir şekilde dolaşabiliyor. Bu kümes hayvanları sayesinde bu tür zararlı hayvanlar tamamen ortadan kalktı. Yani okul, çocuklarımız açısından hem güvenli hem de sağlıklı bir ortama kavuştu” şeklinde konuştu.