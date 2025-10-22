Celal Bayar Anadolu Lisesi'nden Sağlıklı nesil temiz gençlik vurgusu
Celal Bayar Anadolu Lisesi'nin, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi. Programda sağlıklı yaşam ve hekimlik mesleğine dair bilgiler verildi.
Celal Bayar Anadolu Lisesi'nin, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi. “Sağlıklı Nesil, Temiz Gençlik” vurgusuyla düzenlenen programa Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Dost, Türk Sağlık-Sen Şube Müdürü Kamil Ünal ve eğitim idarecileri katıldı. Celal Bayar Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, öğretmen ve idarecilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, sağlıklı yaşam ve hekimlik mesleğine dair bilgi alışverişi yapıldı.
Program sonunda Müdür Erşan'a, ilçe milli eğitim müdür vekili Ahmet Dost; katılımlarından dolayı plaket takdim ederken, Okul Müdürü Mehmet Metin, Türk Bayrağı hediye etti.