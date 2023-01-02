Çelik: '2023 yılının ilk müjdeli haberi Büyükşehirden'

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı açıklamada 2023 yılının ilk müjdeli haberinin Kayseri Büyükşehir Belediyesinden geldiğini söyledi.

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  • 02.01.2023 10:48
  • Güncelleme: 02.01.2023 11:02
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Çelik: '2023 yılının ilk müjdeli haberi Büyükşehirden'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı açıklamada 2023 yılının ilk müjdeli haberinin Kayseri Büyükşehir Belediyesinden geldiğini söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının her ay düzenli şekilde yaptığı yönetim, denetim, disiplin ve temsilciler meclisi toplantısında konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 2022 yılının genel değerlendirmesini yaparak şu şekilde devam etti:

2022 yılı iş hayatında pandeminin olumsuz etkileri ve dünya genelinde yaşanan başta gıda ve petrol ürünlerinin afaki artışıyla birlikte yaşanan yüksek enflasyon gibi olumsuzlukların yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu iradeyle çalışanlar için önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır. Memurlar için 3600 ek gösterge, sözleşmeli pozisyonunda çalışanlara kadro, Emeklilikte yaşa takılanlara 23 yıldır verilmeyen haklar, asgari ücretle çalışanlara enflasyonun üzerinde zam artışının yapılması gibi birçok konuda da olumlu gelişmeler olmuştur. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 2022 yılı sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinde çalışan üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldüren bir protokol imza altına aldık. İmza altına alınan protokolle 2022 yılı asgari ücret ile 2023 yılında açıklanan asgari ücretin günlük yevmiyesi arasında ki ücret farkı üyelerimizin mevcut günlük yevmiyelerine aynı miktarda yansıtılacaktır. Yapılan protokolle Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinde çalışan üyelerimiz ve aileleri mutlu olmuşlardır. Yetkili olduğumuz Melikgazi, Kocasinan, Talas ve diğer ilçe belediyelerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu belediyelerimizle de üyelerimizi mutlu edecek bir netice almak için gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a, KASKİ Genel Müdürümüz Özgür Özdemir’e ve imza altına aldığımız protokolümüzde emeği geçenlere sendikam ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum."

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İHA

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