Çelik kapı fabrikasında çıkan yangın sonrası hurdalık küle döndü
Kayseri OSB'de bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ve ANDA ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Çıkan yangında fabrikanın hurdalık kısmı kullanılamaz hale geldi.
- 14.09.2023 11:35
- Güncelleme: 14.09.2023 11:35
Yangın, Organize Sanayi Bölgesi 24’ncü caddede bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ve ANDA ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken fabrikanın hurdalık kısmı ise küle döndü.
1ha
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