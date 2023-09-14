Çelik kapı fabrikasında çıkan yangın sonrası hurdalık küle döndü

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi 24’ncü caddede bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ve ANDA ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken fabrikanın hurdalık kısmı ise küle döndü.