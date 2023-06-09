Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasada bin 536 adet tarihi sikke ele geçirildi. Çelik kasada saklanan tarihi eserler için özel katalogların hazırlandığı tespit edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 09.06.2023 21:26
  • Güncelleme: 09.06.2023 22:01
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Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çelik kasada bin 536 adet tarihi sikke ele geçirildi. Çelik kasada saklanan tarihi eserler için özel katalogların hazırlandığı tespit edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir şahsın il dışından temin etmiş olduğu yüklü miktardaki tarihi eserleri şehirde piyasaya süreceğinin bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan uzun süreli takibin sonucunda, şüphelinin tarihi eserleri sakladığı adres tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda çelik kasa içerisinde özel hazırlanmış kataloglarda bin 536 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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