Celtic tribünlerinden Filistin'e destek

İskoçya Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Kilmarnock'u konuk eden Celtic tribünlerinde Filistin bayrakları açıldı.

PAYLAŞ
  • 08.10.2023 17:59
  • Güncelleme: 08.10.2023 17:59
Celtic tribünlerinden Filistin'e destek

İskoçya Premier Lig'in 8. haftasında Celtic sahasında Kilmarnock'u konuk etti. Celtic Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Celtic taraftarları, yaşanan son olaylardan dolayı Filistin'e destek olmak amacıyla "Özgür Filistin" pankartı ve Filistin bayrakları açtı.Yıllardır Filistine verdiği destekle bilinen Celtic takımı daha önce de maçlarında Filistin bayrakları açmıştı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak:Haber vakti

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'den İsrail'e tepki, Filistin'e dua

Kayseri'den İsrail'e tepki, Filistin'e dua

Seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar görüntü çekmek için birbiriyle yarıştı

Seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar görüntü çekmek için birbiriyle yarıştı

Emekliler seyyanen zam istiyor

Emekliler seyyanen zam istiyor

Kültepe tarihini bin yıl daha geriye götürecek keşif

Kültepe tarihini bin yıl daha geriye götürecek keşif

İntihara kalkışan şahıs ağır yaralandı

İntihara kalkışan şahıs ağır yaralandı

İzzeddin Kassam Tugayları vurdu

İzzeddin Kassam Tugayları vurdu

Çok Okunanlar
1
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

4
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

5
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

6
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

DAHA FAZLA
Talasgücü'nün deplasman fobisi devam ediyor

Talasgücü’nün deplasman fobisi devam ediyor

Celtic tribünlerinden Filistin'e destek

Celtic tribünlerinden Filistin'e destek

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, 'Bir parti eleştirilecekse önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir'

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, ”Bir parti eleştirilecekse önce kendilerine ve aynaya bakmaları gerekir“

KW PARS Kayseri Bölge Müdürlüğü'nce 'Yaza Veda' Etkinliği düzenlendi

KW PARS Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce ‘Yaza Veda’ Etkinliği düzenlendi

AGD'den Filistin için Fetih Duası

AGD'den Filistin için Fetih Duası