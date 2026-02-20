Cemre havaya düşüyor
Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerden ilki havaya düşüyor. Doğanın uyanışını simgeleyen cemrelerin ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, son cemre ise 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. Yüzyıllardır Anadolu’da mevsim geçişinin sembolü olarak görülen cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor. Cemre, baharın gelişinin ve doğanın yeniden canlanışının işareti olarak kabul ediliyor.