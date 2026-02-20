Cemre havaya düşüyor

Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

Cemre havaya düşüyor

Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerden ilki havaya düşüyor. Doğanın uyanışını simgeleyen cemrelerin ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, son cemre ise 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. Yüzyıllardır Anadolu’da mevsim geçişinin sembolü olarak görülen cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor. Cemre, baharın gelişinin ve doğanın yeniden canlanışının işareti olarak kabul ediliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!