Cenani Ayaydın'ın babası Ömer Ayaydın defnedildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'nın vefat eden babası 86 yaşındaki Ömer Ayaydın kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’nın bir süredir tedavi gören babası Ömer Ayaydın vefat etti. Merhum Ömer Ayaydın’ın cenaze törenine AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bazı ilçe belediye başkanları ve çok satıya vatandaş katıldı. Ömer Ayaydın’ın cenazesi Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.