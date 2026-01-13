Cenazeye gidenleri taşıyan araç devrildi: 22 kişi yaralandı
Malatya'ya cenaze için giden midibüsün Pınarbaşı - Gürün karayolunda devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Pınarbaşı - Gürün Karayolunda meydana geldi. M.Ş.’nin kullandığı İstanbul’dan Malatya’ya cenaze için gidenleri gidenleri taşıyan midibüs Pınarbaşı ilçesi yakınlarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.