Çenç yapılmak üzere 2 araç ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çenç olabilecek araçlar, plakaları değiştirilerek kullanılan haciz şerhi bulunan araçların tespiti ve bulunmalarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda bir iş yerinden şase numaraları ile oynanarak çenç yapılmak istenen piyasa değeri 300 bin lira değerinde 1 araç ve piyasa değeri 900 bin lira değerinde hacizlik olan 1 araç ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan her iki araçla alakalı 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.