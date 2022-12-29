Çenç yapılmak üzere 2 araç ele geçirildi

 Kayseri'de çenç yapılmak istenen 2 araç ele geçirilirken olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. 

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  • 29.12.2022 11:07
  • Güncelleme: 29.12.2022 11:07
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Çenç yapılmak üzere 2 araç ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çenç olabilecek araçlar, plakaları değiştirilerek kullanılan haciz şerhi bulunan araçların tespiti ve bulunmalarına yönelik çalışmalar yapıldı. 
Çalışmalar sonucunda bir iş yerinden şase numaraları ile oynanarak çenç yapılmak istenen piyasa değeri 300 bin lira değerinde 1 araç ve piyasa değeri 900 bin lira değerinde hacizlik olan 1 araç ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak  piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan her iki araçla alakalı 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

1ha

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