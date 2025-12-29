Cengiz Aytmatov'a Talas'ta Görkemli Anma

Türkiye’deki Talas’tan Kırgızistan’daki Talas’a Gönül Köprüsü

Akmaral Kırgız Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile düzenlenen programa Kayseri’de öğrenim gören Kırgız öğrencilerin de ilgisi büyük oldu. Programda insanı merkeze alan eserleriyle milletlerin hafızasında derin izler bırakan Aytmatov’un düşünce dünyası, müzik ve dans gösterileriyle seyirciye aktarıldı. Programda Talas Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya uzanan ezgileriyle izleyicileri ortak bir duygu ikliminde buluşturdu.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Dünyası ile sıcak ilişkiler içerisinde olmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Kasım ayı başında Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşmasında 14 ülkeden 54 şair ve yazarı Talas’ta ağırlamıştık. Geçen hafta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yine böyle bir kültürel etkinliğine imza atmıştık. Bugün de Kırgızistanlı kardeşlerimizle birlikte büyük yazar ve düşünce adamı Cengiz Aytmatov’u anıyoruz. Cengiz Aytmatov, Türk dünyası milletlerinin, ‘biz Türküz’ diyerek kendi özlerine dönmelerinde Cengiz Aytmatov ve onun gibi şair ve yazarların çok büyük emeği var” diye konuştu.

BAŞKAN YALÇIN’A YÜREKTEN TEŞEKKÜR

Akmaral Kırgız Kültür ve Dayanışma Derneği Ayzada Cumabekova da yaptığı konuşmada programı düzenleyen Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Çok güzel bir ortamda birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu kültürel etkinliğin düzenlenmesinde verdikleri değerli destekten dolayı Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Talas Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun gösterileri ve seslendirdiği parçalarla devam etti. Programda ayrıca Cengiz Aytmatov’un eserlerinden bazı bölümler tiyatral olarak sahnelendi.