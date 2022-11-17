CEO Ertekin’den Kayserispor başkanlığı açıklaması

Kayserispor geçtiğimiz Pazar günü Konyaspor’u evinde ağırladı. 2-1 Konyaspor’un galibiyetiyle biten maç sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Kayserispor için benim yapacağım hiçbir şey kalmadı” açıklaması yaparak istifa sinyali verdi. Bu açıklama sonrası Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in ismi, kulübe başkan olarak ortaya atıldı.

Suskunluğunu bozan Ertekin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Bir koltukta 2 karpuz olmaz” sözünü anımsatan Ertekin, “Kayserispor, Kayseri’nin en büyük, en önemli markasıdır. Kayserispor başkanı olmak “Sevdası Kayseri” olan herkes gibi benim için de çok büyük bir şeref olur. Bu kutsal görev Erciyes Anadolu Holding CEO’luğu gibi hayatınızı adamanız gereken bir görevdir. Yani bir koltukta 2 karpuz olmaz” ifadelerini kullandı.