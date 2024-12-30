CEO Ertekin'in 'fahri gayserililik' talebi

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a seslenerek fahri hemşehrilik talebinde bulundu. Ertekin, 7 yıldır Kayseri’de yaşadığını belirterek, “Bir insan bir şehirde kaç yıl yaşarsa oralı olur. Kayserili olmayan biri kaç yıl Kayseri’de yaşarsa Kayserili olur. Ya da ne yaparsa Kayserili sayılır. Chat GPT’ye sordum: “Bir insan bir şehirde kaç yıl yaşadıktan sonra oralı sayılır?” diye.

“Türkiye’de bu konuda net bir bilgi yok ama Avrupa’nın bir çok ülkesinde oturum aldıktan sonra genelde 5 yıl maximum 7 yıl o ülkede kalındığında vatandaşlık alınır” bilgisini verdi. Yani Yunanistan’da ya da Portekizde oturum aldıktan 7 yıl sonra vatandaş olabilmek mümkünmüş. 27 Aralık 2017 tarihinde Kayseri’ye geldim. Yani 7 yıldır Kayseri’de yaşıyorum. Ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum, havasını soluyorum, çalışıyorum ekmek paramı kazanıyorum. Duy beni Memduh başkanım. Avrupa’da bir ülkeye gitsem vatandaşlık almıştım bana artık ‘Fahri Hemşehrilik’ verirsin” ifadelerini kullandı.