CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM’de söz alarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin’e yönelttiği, “Her fırsatta 14 bin çalışanın arkasına sığınan CEO’ya, 14 bin emekçi adına sorduk: Emekçilerin promosyonu ne oldu?” sorusuyla ikili arasında tartışma başladı. Sosyal medya hesabından cevap veren CEO Ertekin, promosyon anlaşmasının 1 Mart 2023 itibariyle yapıldığını ve işçilere 15 Mart günü ödeneceğini açıkladı. Ertekin cevabında; “Erciyes Anadolu Holding TMSF tarafından kayyum olarak yönetilmeye başladığı günden itibaren bankalarla yapmış olduğu anlaşmalarla oluşan promosyonu çalışanlarına dağıtmaktadır. Üstelik normalde az maaş alana az, çok maaş alana çok promosyon yatması gerekirken mavi yaka işçi kardeşlerimizin lehine olsun diye promosyon herkese eşit olacak şekilde yansıtılmaktadır. Bu bağlamda 01.03.2023- 28.02.2026 dönemini kapsayan 3 yıl için kişi başı 19.404 lira promosyon anlaşması yapılmıştır. Bu banka ile ilk maaşlar 10 Mart 2023’te hesaplara yatmış ve kişi başı 19.404 lira olan promosyon da 15 Mart 2023 tarihinde hesaplara yatacaktır. 15 Mart 2023 tarihinde bu paraların hesaplara yatacağını haber alan Sayın Çetin Arık konuyu meclis gündemine getirerek eminim yarın “ben dedim yatırdılar” diyecektir. Yıllardır bu şehirde siyaset yapan bu vekile kamuoyu adına bir soru sorayım; “Sayın vekil aile döneminde bu paralar patronların cebine girerken neredeydin? Kayseri’de onlarca patron hala bu paraları cebine atarken niye susuyorsun? Bak biz promosyonu işçimize yatırarak Kayseri iş dünyasına örnek olmaya gayret ediyoruz, sen niye sessizsin?” diyerek karşılık verdi.