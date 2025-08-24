Cep Boyun Hastalığı: Cep telefonu kambur ve boyun fıtığına yol açabilir

Cep telefonunu uzun süre kullanmak zararlı olabiliyor. Özellikle son zamanlarda cep boyun hastalığı ile karşı karşıya kalındığını söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Murat Doğan, “Normalde boynumuzun fizyolojik olan bir eğriliği var. Boyun bölgesinde geriye doğru, sırt bölgesinde öne doğru bir eğriliğimiz var. Bu eğrilikler uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı bozulabiliyor. Boyunda düzleşme ve öne doğru açılanma, sırtta da yine öne doğru açılmaya bağlı kamburluk şeklinde ortaya çıkabiliyor. Cep telefonu kullanımı, öne eğik pozisyonda çok uzun süre kalmak, bunlar bu problemleri tetikliyor. Son zamanlarda özellikle 3-4 yıldır sendrom olarak da bahsedilen cep telefonu boynu, mesaj boynu olarak adlandırılan bir hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Peki bunda ne oluyor? Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, öne eğik pozisyonda kalmak, boyundaki basıncı artırarak, özellikle 15 derece, 20 derece öne ilk pozisyonda kalmak, 45-50 derece kiloya kadar artırarak ciddi bir basınç artışına yol açıyor. Bu da zamanla kaslarda güçsüzlüğe, beraberinde devamlı disk basına bağlı fıtıklara, duruş bozukluğuna, devamında yine gergin band sendromu, sırtta kulunç noktalarının artmasına yol açıyor. Uzun vadede bu problem sırt bölgesinde etkilediği için hem kamburluk, hem boyunda düzleşme, hem fıtık beraber olabiliyor. Bunların belirtileri de elde uyuşma, karıncalama, güçsüzlük, hatta çok ilerlerse ağrıya bağlı gece ağrıları, uyku bozukluklarına da yol açabiliyor” diye konuştu.



TEDAVİSİ NEDİR?

Uzman Doğan, “Peki bunun tedavisinde ne yapıyoruz? Cep telefonunu veya bilgisayarı göz hizasına getirerek daha yukarıda tutmaya çalışıyoruz. 45-50 kilogramlık yükü almaya, düşürmeye çalışıyoruz. Beraberinde en geç saatte bir ara vererek boynumuzu rahatlatıyoruz. Beraberinde yine günde 3 defa 10 tekrarlı boyun esnetme ve germe hareketleri yapıyoruz. Neler bunlar? Boynunu sağa ve sola yana yatırma, öne ve geriye getirme, sağ ve sola çevirme, 10’ar saniye bekle şekilde yapılan egzersizlerle bu problemlerin ilerlemesini engelleyebiliriz. Telefonda uzun süre yazışmalar yerine sesli mesajla işimizi halledebiliriz. Beraberinde yine özellikle yüzme, sırt kaslarını germe, kardiyo sporlarıyla sırt ve boyun kaslarını güçlendirerek hem düzleşmeyi azaltabiliriz, hem de kamburluğu azaltabiliriz” şeklinde konuştu.