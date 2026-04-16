Cep Telefonlarında Haksız Rekabet: Sadık Müşteri Cezalandırılıyor

Operatörler, bir yıl boyunca 350 liraya hizmet verdikleri aboneyi taahhüt süresi dolunca 550–750 lira gibi rakamlarla karşılıyor. Aynı şirket, yeni gelen müşteriye “hoş geldin” tarifesiyle çok daha uygun fiyatlar sunuyor. Yani sadık müşteri cezalandırılıyor, yeni müşteri ödüllendiriliyor. Vatandaş ise bu duruma tepkisini operatör değiştirerek gösteriyor.

Tüketiciler, “Bu fiyat politikalarını kim denetliyor?” sorusunu sıkça dile getiriyor. Aynı hizmetin farklı abonelere bu kadar uçurumlu fiyatlarla sunulması, denetim mekanizmalarının yetersizliğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, telekomünikasyon sektöründe fiyat adaleti sağlanmadıkça bu serzenişler bitmeyecek. Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi denetim organlarının, abonelerin mağduriyetini önleyecek düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekiyor.

Aksi halde şirketlerin kâr hırsı ile vatandaşın geçim derdi arasındaki uçurum daha da büyüyecek. Anadolu insanı ise kendisini küçümseyen oyunlara karşı kendi oyununu kurmayı çok iyi biliyor: Faturası yükselen tarifeyi bırakıp başka operatöre geçiyor.

Sonuç olarak, telekom sektöründe adil rekabet ve tüketici haklarının korunması artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.