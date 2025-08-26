Cep telefonlarının aşırı ısınma nedenleri ve yapılması gerekenler

Yaz ayları ile birlikte aşırı sıcaklarda, cep telefonlarında ısınma problemleri yaşanıyor. Isınan cihazlar, telefonların donanımına zarar verirken işletme sahibi Mustafa Eren, ısınma problemlerine değinerek neler yapılması gerektiğini açıkladı.

İşletme sahibi Eren, “Yaz aylarında başımıza sıkça gelen problemlerden bir tanesi telefonların ısınma problemi. Bu daha çok Apple gibi Samsung gibi telefonlarda daha çok ısınma meydana geliyor. Bunun için çözümlerimiz tabii ki var. Ama bundan önce zararlarını anlatmak isterim. Bataryaya bir zarar verebiliriz. Bataryayı şişirebilir. Ekranlarda solma meydana gelmesi gibi zararlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. İnsanlar mağdur olabilir. O yüzden dolayı yaz aylarında lütfen telefonları sıcaklardan koruyun. Telefonlarımızı yaz aylarında sıcaktan korumak için şunları yapmalıyız; soğutucu fanlarımız var. Soğutucu fan satın alıp telefonu soğutabiliriz. Bunun haricinde güneşin altında veya yüksek ısıya maruz kalmaması için veyahutta serin bir yerde saklamak daha iyi olur. Güneşin altında kalmaması daha iyi. Aslında telefon kılıfı, biraz da hava aldırmadığı için o da zarar verebilir yaz aylarında. Bazı oyunlar var. Gigabyte’ı yüksek. Bu oyunlar aşırı ısınma yapar. Onun haricinde aşırı telefonla oynamak güneş olmasa dahi telefonun ekranına zarar verir. Kristaller dediğimiz telefonun ekrandaki kristallere zarar verir. Ekranda solma ve yanık meydana gelir. Arka plan uygulamalarını silmediğimiz zaman, daha çok oynandığı zaman ve şarj aletleri, kaliteli bir şarj alet olursa problem yok. Ama yan sanayi ürün kullanıldığı zaman telefon aşırı ısınmasına sebep olur ve bu da telefonun bataryasına ve ekranına zarar verir. Şarjdayken cihazı kullandığınız zaman bunu herkes hissetmiştir tüm telefon kullananlar. Biraz daha ısınma fazla olur. Ve bu da biraz daha cihazlara daha problem yaratır” ifadelerini kullandı.