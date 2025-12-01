Cep telefonu aboneliklerinde yeni dönem

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile ilgili yeni yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu.

Tasarıya göre; cep telefonu şirketleri, ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa dahi elektronik doğrulama kabiliyetini niteliği olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapamayacak. Abonelik kayıtları kişinin kimliğini, kimlik belgesi, yüz/parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla kontrol edilecek. Operatörler, abonelerin durumunu 3 ayda bir resmi makamlardan teyit edecek. Bir kişi adına birden fazla hat açılması konusunda sınırlama getirilecek, yabancı uyruklulara özel numara verilecek ve kimlik doğrulaması yapamayan yabancılar operatör kimlik bilgileri Göç İdaresi’nden isteyecek. Yabancı uyrukluların 6 aylık süre içerisinde yeni düzenlemeye göre hatlarını uygun hale getirmesi gerekecek.

Kurallara uymayan operatörlere hat başına 20 bin lira cezai işlem uygulanacak ve diplomatlar ile aileleri bu düzenlemeden muaf tutulacak.