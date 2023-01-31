Cep telefonu gasp ettiği iddia edilen şahısların yargılanmasına başlandı

Cep telefonunu satın alma bahanesiyle B.Y.'yi gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 kişi hakim karşısına çıktı. 

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  • 31.01.2023 18:52
  • Güncelleme: 31.01.2023 18:52
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Cep telefonu gasp ettiği iddia edilen şahısların yargılanmasına başlandı

İddiaya göre Melikgazi İlçesi’nde basketbol oynayan B.Y’nin yanına gelen M.Y., E.T. ve A.E.D. cep telefonunu satmak istemesi durumunda almak istediklerini söylediler. Babasına sorması gerektiğini söyleyen B.Y. ile telefoncuya giden sanıklar aracın içindeyken cihazı alarak müştekiyi araçtan indirdi. Müşteki B.Y. Şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında ‘Gasp’ suçunda dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki B.Y. ile tutuklu sanık M.Y., tutuksuz sanıklar E.T. ve A.E.D. ile sanık avukatları katıldı.
Müşteki B.Y. ifadesinde, “Ben mahallede basketbol oynuyordum. M.Y. geldi. Maçtan sonra ben cep telefonumla uğraşırken satarsam alabileceğini söyledi. Babama sormam gerektiğini söyledim. Telefoncuya göstermek istedi. Kapalıymış, dönerken telefonu elimden aldılar, beni araçtan indirdiler. Ben de çevredeki dükkana gidip polisi aradım” dedi. Sanıklar suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.Y.’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

1ha

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