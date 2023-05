Cep telefonu gaspı davasında 3 gence 5 yıl 8 ay hapis

İddiaya göre Melikgazi İlçesi’nde basketbol oynayan B.Y’nin yanına gelen M.Y., E.T. ve A.E.D. cep telefonunu satmak istemesi durumunda almak istediklerini söylediler. Babasına sorması gerektiğini söyleyen B.Y. ile telefoncuya giden sanıklar aracın içindeyken cihazı alarak müştekiyi araçtan indirdi. Müşteki B.Y. Şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında ‘Gasp’ suçunda dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan E.T. ve A.E.D. ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklar hakkında yağma ve hürriyeti tahrir suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme heyeti sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verdi.