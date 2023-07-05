Cep telefonu hattı için işlem yaptırmadığı halde icraya verilen şahıs dava açtı

İddiaya göre oto sanayide çalışan G.A. bilgisi haricinde yapılan işlem ile cep telefonu hattı firması ile icralık oldu. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya G.A. ile tutuksuz sanık G.K. katıldı.

Tanık dinlendikten sonra söz alan katılan G.A., “Oto sanayide esnafım. 2 ay önce eve icra kağıdı geldi. Ben de o kağıt ile savcılığa başvurdum” dedi.

Sanık ise hat taşıma ve paket değişimi için çok sayıda görüşme yaptıklarını kaydederek mahkemeye konu olan işlemi hatırlamadığını kaydetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.