Cep telefonu hattı için işlem yaptırmadığı halde icraya verilen şahıs dava açtı
Kayseri'de yaşayan G.A. cep telefonu hattı şirketlerinden birine başvurusu olmadığı halde icraya verilmesi nedeniyle dava açtı.
- 05.07.2023 15:08
- Güncelleme: 05.07.2023 15:08
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İddiaya göre oto sanayide çalışan G.A. bilgisi haricinde yapılan işlem ile cep telefonu hattı firması ile icralık oldu. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya G.A. ile tutuksuz sanık G.K. katıldı.
Tanık dinlendikten sonra söz alan katılan G.A., “Oto sanayide esnafım. 2 ay önce eve icra kağıdı geldi. Ben de o kağıt ile savcılığa başvurdum” dedi.
Sanık ise hat taşıma ve paket değişimi için çok sayıda görüşme yaptıklarını kaydederek mahkemeye konu olan işlemi hatırlamadığını kaydetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.