Cep telefonu hırsızı yakalandı

Kayseri'de bir okulda, müdür yardımcısının cep telefonu ve cüzdanının çalınması olayı ile ilgili 18 yaşındaki A.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cep telefonu hırsızı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından “Müdür Yardımcısının, cep telefonu ve cüzdanının odasından çalındığı anlar kameraya yansıdı.” konulu paylaşım ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşındaki A.A. isimli 'Suça Sürüklenen Çocuk' ekipler tarafından yakalanırken hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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