Cep telefonu kullanımına 569 ceza kesildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 256 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 569 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Cep telefonu kullanımına 569 ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 74 araç/sürücüye modifiyeli araç, 19 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 176 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 41 araç/sürücüye makas atma, 256 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 87 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 117 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 314 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 569 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay hapis
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay hapis
'6 Şubat, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız tarihtir'
'6 Şubat, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız tarihtir'
'Acımız da sorumluluğumuz da ortak'
'Acımız da sorumluluğumuz da ortak'
Ankara'da yatırım Odaklı Temaslar
Ankara'da yatırım Odaklı Temaslar
Kocasinan'da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Kapalı Spor Kompleksi Kazandırılıyor
Kocasinan'da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Kapalı Spor Kompleksi Kazandırılıyor
24 yılda Kayseri'de büyük çöküş
24 yılda Kayseri’de büyük çöküş
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!