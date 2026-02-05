Cep telefonu kullanımına 569 ceza kesildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 256 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 569 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 74 araç/sürücüye modifiyeli araç, 19 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 176 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 41 araç/sürücüye makas atma, 256 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 87 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 117 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 314 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 569 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.