Cep telefonu yağmadan yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti

Kayseri'de K.C.A.'nın cep telefonunu yağmaladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan sanıklar O.T. ile M.Ü. suçlamayı reddetti.

O.T. ile M.Ü. hakkında K.C.A.’nın telefonunu yağmaladıkları suçlamasıyla dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına başka suçtan tutuklu olan müşteki K.C.A. ile tutuklu sanıklar O.T. ile M.Ü. katıldı.

Sanıklardan M.Ü. mahkemede, “Diğer sanık cep telefonunu satın alabileceğimi söyledi. Bana rızası ile verdi. Müşteki diğer sanık O.T.’ye şifresini verdi. O da telefonu sıfırladı. ‘İşim var’ dedi arabadan indi. Sözlü tartıştık ama kendisine bir eylemimiz olmadı. Ben sonra cep telefonunu sattım” diye belirtti.

Diğer sanık O.T. ise “Diğer sanığın dediği gibi oldu. Darp gibi bir eylemimiz olmadı. Kendisi darp raporu almak için öyle bir şey yaptıysa bilemem. Müştekinin diğer sanığa borcu vardı. Onu veremediği için cep telefonunu verdi. Kendisini hiç şekilde darp etmedik. Olay günü bende tapanca yoktu” ifadesinde bulundu.

Müşteki K.C.A. da, “Ben arkadaşları tanımıyorum. Olaydan bir gün önce tanıştım. Kardeşim almıştı ama ben kullanıyordum. Ş.S.B. isimli kadın bir gün önce beni sanıklardan M.Ü.’nün yanına götürmüştü” diye belirtti.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

