Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Ö.F.D.’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde bir iş yerinde satışa sunmak maksadıyla ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Adrese ekiplerle beraber bomba arama köpeği ile düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda kurusıkı tabancadan dönme 1 adet ve 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm. çapında el yapımı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 1 adet tabancaya dönüştürülmek üzere kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği dipçiği, 3 adet tabanca mermisi, yaklaşık 3 gr. ağırlığında uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Ö.F.D. gözaltına alınarak karakola götürüldü.