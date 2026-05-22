Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Yürüyüşü Kayseri'de Gerçekleşti

Etkinliğe katılanlar, Çerkes soykırımının acı hatıralarını yaşatmak ve bu trajediyi unutturmamak için bir araya geldi. Katılımcılar, yürüyüş boyunca sloganlar atarak ve çeşitli pankartlar açarak, geçmişte yaşanan bu büyük acıyı dile getirdi.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çerkes Soykırımı'nın tarihsel önemine vurgu yaptı. Akkaya, "Bu anlamlı organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler, geçmişimizi unutmadan geleceğe yürümek zorundayız" dedi.

Anma programında yapılan dualar ve saygı duruşu ile, sürgün yollarında hayatını kaybedenlerin anısı yaşatıldı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, geçmişin acılarını paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bu anlamlı etkinlik, Çerkes toplumunun bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde geçmişlerini anma çabalarının bir göstergesi oldu.