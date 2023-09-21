Ahlaksız Profesöre 3 ay görevden uzaklaştırma

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin başörtülü öğrencisi A.S.'yi 'Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun' gibi ifadelerle taciz ettiği iddia edilen Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3'te 1'ine el konulması yönünde karar verildiği öğrenildi. Büyük tepki çeken olay sonrası Karpuz hakkında aynı konudan birden çok şikayetin olduğu iddiaları ise şok etti.

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  • 21.09.2023 11:50
  • Güncelleme: 21.09.2023 12:05
Ahlaksız Profesöre 3 ay görevden uzaklaştırma
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin başörtülü öğrencisi A.S.’yi “Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun” gibi ifadelerle taciz ettiği iddia edilen Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3’te 1’ine el konulması yönünde karar verildiği öğrenildi. Büyük tepki çeken olay sonrası Karpuz hakkında aynı konudan birden çok şikayetin olduğu iddiaları ise şok etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan A.S. isimli öğrencinin geçtiğimiz nisan ayında Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz tarafından iddiaya göre sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı yönünde fakültenin dekanlığına dilekçe sunduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili başlatılan disiplin süreci ise sonuçlandı. Olayda iddiaya göre Prof. Dr. Hakan Karpuz’un başörtülü öğrenci A.S.’ye, “Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Bu senin sözlü sorun, annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler. Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var” ifadeleriyle kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Aynı doktordan "taciz" nedeniyle birçok öğrencinin rahatsız olduğu iddiası

Sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren öğrencinin şikayeti sonrası Prof. Dr. Hakan Karpuz’a 14 Eylül tarihinden başlatılarak 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3’te 1’ine el konulma cezasının verildiği öğrenildi. Öte yandan aynı doktorlar ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Edinilen bilgiye göre; Prof. Dr. Karpuz hakkında aynı nedenlerle birçok öğrencinin rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Durumun rektörlüğe iletildiği cezanın ardından nihai kararın ise YÖK tarafından verileceği öğrenildi.

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