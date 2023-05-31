Çeşitli malzemeler çalan hırsız yakalandı

 Hacılar'da birçok evden bisikletten kombiye, bisküviden çeşitli makinalara kadar çalan A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda ele geçirilen çeşitli malzemeler, sahipleri bulunarak teslim edildi. 

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  • 31.05.2023 18:14
  • Güncelleme: 31.05.2023 18:14
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Çeşitli malzemeler çalan hırsız yakalandı

Kayseri Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri gece saat 05:20 sıralarında hırsızlıkla mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Beğendik Mahallesi Hacepli Caddesi üzerinde, içerisinde hırsızlık şüphelisi olabileceği değerlendirilen araç takibe alınarak Yediağaç Mahallesi Toprak Sokak üzerinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan hırsızlık şüphelisi A.E. (32) yakalandı. 

Yapılan aramalarda, takım el çantaları, el aletleri (tornavida, keski v.s.), çeşitli ebatta halı, 1 adet Demirdöküm marka kombi, 1 adet hızar, 1 adet çapa makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet bisiklet, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kaynak makinesi, 4 çift ayakkabı, 1 adet taş motoru, 3 adet matkap, 1 adet hilti, 1 adet spiral, 3 adet kilim, çeşitli bahçe ve tarım aletleri, çeşitli giysi malzemeleri ile çeşitli yiyecek ve içecek ele geçirildi. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 2 farklı ikamet sahibi tespit edilerek çok sayıda müştekiye ulaşıldı. Hırsızlığa konu malzemeler sahipleri bulunarak teslim edildi. Gözaltına alınan A.E. ise gerekli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

1ha

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