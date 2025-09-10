Çeşitli suçlardan 33 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından 33 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (24), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

