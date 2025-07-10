Çeşitli suçlardan aranan 24 firari yakalandı

Kayseri'de 72 ekip ve 216 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 67 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 24 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 72 ekip ve 216 personelin katılımıyla kent genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Kasten Yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 67 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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