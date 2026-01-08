Çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında "Konutta Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma" suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (40), hakkında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan A.T. (23) ve hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan 13 yıl 16 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (32) olmak üzere toplam 3 aranan şahıs saklandıkları adreslerde ve yapılan uygulamalarda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

