Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

 Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Aramalarda 4,40 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi. 

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  • 18.07.2023 09:21
  • Güncelleme: 18.07.2023 09:21
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Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından da aranması bulunan ve 2 yıldır sahte kimlikle kaçan sabit ikameti bulunmayıp farklı farklı adreslerde kalan Ş.T. ile 4 ayrı dosyadan  'hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P., 
isimli şahıs yapılan operasyonda gözaltına alındı. 

Ayrıca narkotik ekiplerince D.T. ve R.G. isimli şahıslara ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 40 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi.

1ha

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