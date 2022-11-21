Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri hakkında yakalama emri bulunan kişiler yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Akdam, Mengücek, Mevlâna, İldem Cumhuriyet, Turgut Reis, Germir, Battal Gazi, Buğdaylı, Yıldırımbeyazıt Mahallelerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. Ç., hakkında ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. M., hakkında ‘Birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan ve 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. E. I., hakkında ‘Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yaptırmak’ suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. Ö., hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. K. isimli şahısla birlikte toplam 17 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 11’i işlemleri akabinde serbest bırakılırken, 6 şahıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.