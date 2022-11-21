Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 17 kişi bulundukları adreslerde yakalandı. Yakalanan 11 kişi serbest bırakılırken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

PAYLAŞ
  • 21.11.2022 19:02
  • Güncelleme: 21.11.2022 19:02
Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri hakkında yakalama emri bulunan kişiler yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Akdam, Mengücek, Mevlâna, İldem Cumhuriyet, Turgut Reis, Germir, Battal Gazi, Buğdaylı, Yıldırımbeyazıt Mahallelerine operasyon gerçekleştirildi.  Yapılan operasyonda hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. Ç., hakkında ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. M., hakkında ‘Birden fazla kişi ile tehdit  suçundan aranan ve 2 yıl 7 ay 7 gün  kesinleşmiş hapis cezası  bulunan R. E. I., hakkında ‘Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yaptırmak’  suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay  kesinleşmiş hapis cezası  bulunan C. Ö., hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma  suçundan aranan ve 1 yıl  kesinleşmiş hapis cezası  bulunan E. K. isimli şahısla birlikte toplam 17 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 11’i işlemleri akabinde serbest bırakılırken, 6 şahıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Ayhan Öğretmen'den ara tatilde fedakar davranış

Ayhan Öğretmen’den ara tatilde fedakar davranış

Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü

Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü

Ahmet Taş yeniden başkan

Ahmet Taş yeniden başkan

Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan güvenli internet eğitimi

Jandarmadan güvenli internet eğitimi

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

DAHA FAZLA
Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Jandarma'dan 'KADES' ve 'Siber Zorbalık' eğitimi

Jandarma'dan 'KADES' ve 'Siber Zorbalık' eğitimi

Yahyalı'ya yeni halı saha

Yahyalı'ya yeni halı saha

Kayseri'de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Kayseri’de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı

Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı